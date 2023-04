BL : l’Union Berlin déroule et revient sur les leaders, Fribourg accroché, Leipzig explose

Alors qu’hier l’Eintracht Francfort et Bochum se sont quittés dos à dos (1-1), la 26e journée de Bundesliga sera sublimée à 18h30 par le choc entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Entre temps, cinq autres rencontres ont eu lieu. Troisième, l’Union Berlin recevait Stuttgart avec la volonté de revenir à respectivement un et deux points des deux équipes de tête. Surpris après la demi-heure de jeu par un but de Perea finalement refusé pour une main (34e), l’Union Berlin revenait avec de meilleures intentions. Becker trouvait la faille (51e) puis Behrens doublait la mise (65e) avant que le pauvre Haraguchi concède un but contre sans camp (68e). Une victoire 3-0 nette et sans bavure qui permet à l’Union Berlin de rester dans la course au titre, mais surtout d’avoir six points d’avance sur le cinquième et de prendre un bon avantage dans la course aux places qualificatives en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Juste derrière, Fribourg a manqué l’occasion de solidifier sa quatrième place et se retrouve à quatre points de l’Union Berlin, mais avec deux points d’avance sur le RB Leipzig. Les joueurs de Christian Streich ont pris l’avantage contre le Hertha Berlin suite à un but de Grifo (52e), mais Ngankam (77e) a permis au club de la capitale allemande d’arracher le point du nul (1-1). La mauvaise opération du jour est pour le RB Leipzig. Balayés 3-0 par Mayence, les joueurs de Marco Rose ont subi les coups d’Ingvartsen (9e), Ajorque (57e) et Kohr (67e). Conséquence, Leipzig est cinquième à deux points des places qualificatives en Ligue des Champions. Mayence de son côté est huitième et peut rêver d’une place européenne en fin de saison. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen a dominé Schalke 04 (3-0) suite à des buts de Frimpong, Wirtz et Azmoun. Augsbourg s’est fait reprendre par Wolfsbourg (2-2). En tête grâce à un but contre son camp d’Arnold et une réalisation de Berisha, Augsbourg a craqué en fin de match. Waldschmidt et Nmecha ont permis aux Loups d’arracher un point.

À lire

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund vous rapportent gros !

Les matches de l’après-midi :