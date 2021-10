Le Real Madrid tremble après les révélations de la mère de Kylian Mbappé, la presse espagnole sous le choc de l'état de «ruine» économique du FC Barcelone

La suite après cette publicité

L'Espagne en folie

Exploit de l'Espagne hier soir à Milan en demi-finale de la Ligue des Nations ! La Roja a fait tomber l'invincible Italie, championne d'Europe l'été dernier à Wembley, 2-1. Une première défaite pour la Squadra Azzurra depuis 3 ans et 37 rencontres. Et une première victoire pour la sélection espagnole en Italie depuis 50 ans ! D'où les titres élogieux de la presse ibérique ce jeudi. «Mamma Mia», s'exclament par exemple As et Superdeporte. «Bravo l'Espagne», exulte Marca. Pour El Pais, c'était «la grande nuit de la Roja», emmenée par Ferran Torres, auteur d'un doublé. Mundo Deportivo aussi ne manque pas de relater ce succès «historique». Comme la première du gamin Gavi, 17 ans, avec l'Espagne.

Le Real tremble pour Mbappé

«On discute actuellement avec le Paris Saint-Germain et ça se passe bien.» Voilà les propos de la maman de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, ce matin dans les colonnes du journal Le Parisien. La mère de la star française s'est confiée face aux lecteurs du quotidien et a raconté l'intimité de son fils, mais également son rapport à l'argent ou à la famille. Sans oublier bien sûr de parler de l'avenir de son fils. Et avec cette petite phrase qui ouvre une possibilité de prolongation de contrat, ce sont les deux quotidiens pro-madrilènes, Marca et As, qui tremblent ce matin. Ils affichent leur inquiétude avec un petit encart sur leur une. Inquiétude qui doit être partagée par Florentino Pérez, le président du Real.

La presse espagnole sous le choc face à l'état du Barça

«Le Barça en ruine». «Tout proche de la faillite». Voilà comment résument les médias espagnols la conférence de presse qui s'est tenue hier au FC Barcelone. Le directeur général, Ferran Reverter, est venu devant la presse faire le bilan d'un audit financier lancé par la direction du club après la présidence Josep Maria Bartomeu. Et c'est ce dernier qui est pointé du doigt ce matin par les quotidiens Sport et L'Esportiu. Bartomeu est accusé d'avoir mis le Barça en grand danger avec sa «gestion financière néfaste». Des commissions aux agents dans tous les sens, une masse salariale non contrôlée et des transferts, comme celui d'Antoine Griezmann, réalisés alors qu'il n'y avait pas un sou. L'échec est total et c'est désormais la présidence Laporta qui doit relever l'un des géants du foot espagnol.