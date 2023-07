PSG : l’attitude déconcertante de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui passionne tout le monde du football. Certains en ont marre, mais même comme ça, ils ne peuvent pas se passer des nombreuses rumeurs et ragots publiés chaque jour aux quatre coins du Vieux Continent. Il faut dire que cette fois, la donne a changé dans ce dossier Mbappé. Contrairement aux étés précédents, c’est le PSG qui veut se séparer du joueur, alors que le principal concerné lui serait plutôt chaud pour rester en terres parisiennes. Dans le même temps, les intentions du Real Madrid sont encore assez floues.

La tendance est plutôt à un Real Madrid qui attend 2024 pour l’attirer gratuitement, surtout que les Merengues n’ont aucune intention de s’aligner sur les montants dépassant les 150 millions d’euros que réclamerait le Paris Saint-Germain cet été. Même si, selon divers médias espagnols, il est tout à fait envisageable d’imaginer que Florentino Pérez joue la montre et attende la fin du mois d’août pour négocier au rabais avec un PSG dos au mur.

Mbappé va-t-il flancher ?

Ce lundi, c’est Sport et AS qui en disent un peu plus sur la situation du joueur. Dans ses pages intérieures, le deuxième journal cité explique notamment que Mbappé n’a aucune intention de se soumettre aux désirs du PSG et que les récentes décisions des décideurs parisiens à son sujet - l’écarter de la tournée au PSG - n’ont fait que lui donner de la force. Le joueur, têtu, se sait en position de force, en plus d’avoir d’autres soutiens de poids comme l’UNFP et une partie de l’opinion publique. Rester en tribunes pendant toute la saison est une option qu’il contemple sérieusement, même s’il sait que la justice serait de son côté si on en arrivait à un tel point.

Le journal indique que pour l’instant, Mbappé reste irréprochable, et que son attitude est parfaite lors de ses entraînements avec les autres joueurs du loft parisien. En Espagne, ce comportement est jugé surprenant et déconcertant, puisque beaucoup imaginaient que le Français allait forcer pour partir au Real dès maintenant plutôt que de s’obstiner à rester. De son côté, Sport va dans ce sens et explique que Mbappé est fort et campe sur ses positions, ne se laissant pas intimider par la pression de sa direction. Le média n’écarte en revanche pas la possibilité de voir Mbappé prendre son téléphone et appeler Florentino Pérez pour que le Real Madrid vienne le sauver de cette situation délicate…