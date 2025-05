OM : Pablo Longoria remercie Franck McCourt

Solidement installé sur le podium de Ligue 1 depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille a réalisé un exercice 2024/2025 plus qu’accompli, sécurisant sa place pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Le tout grâce notamment à des investissements ambitieux cet été, un événement devenu une habitude dans les bureaux olympiens depuis plusieurs années. En conférence de presse, Pablo Longoria a tenu à remercier l’actionnaire du club, Franck McCourt. «Il savait nos difficultés l’importance de créer une dynamique positive et il est venu. C’est remarquable. Il faut le remercier. On veut faire grandir le club, continuer dans cette fois, on veut se requalifier en Ligue des champions à l’avenir. On ne va pas changer l’adn du club.», a expliqué le président marseillais.

Sans pour autant attendre de lui des miracles à chaque fois : «Je manquerais de respect au propriétaire si je lui demandais de l’argent tous le temps. Je serais un mauvais gestionnaire. Ce serait manquer de respect au propriétaire de penser qu’il a une carte de crédit magique pour résoudre toutes les erreurs.» De quoi laisser présager un mercato d’ajustement plus que de renforcement pour l’OM cet été ?