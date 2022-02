Nice : Islam Slimani a conseillé Hicham Boudaoui avant sa signature

Considéré comme l'un des gros espoirs du football algérien, le milieu de terrain Hicham Boudaoui se développe petit à petit avec l'OGC Nice. Le jeune joueur de 22 ans est arrivé en 2019 sur la Côte d'Azur et a vite montré tout son talent en Ligue 1. S'il fait face à une grosse concurrence cette saison, l'international algérien a tout de même joué 17 matchs de Championnat.

Dans un entretien accordé au site de la Ligue 1, le Fennec de 22 ans a évoqué les joueurs qui ont eu une grande influence sur lui et notamment son coéquipier en sélection, Islam Slimani. L'ancien de l'OL lui a donné de précieux conseils. «Avant de signer à Nice, Islam Slimani m’avait dit que je devais être très professionnel et sérieux pour réussir. Ce sont les premiers conseils qu’il avait à me donner et sur lesquels il a insisté. Il m’a aussi dit que le foot devait passer avant les potes et l’amusement. Qu’en Europe, il fallait être à l’heure, et même avant l’heure, pour montrer son professionnalisme.»