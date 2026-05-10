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Premier League

Bournemouth : Andoni Iraola ne changera pas d’avis pour son avenir

Par Samuel Zemour
1 min.
Andoni Iraola Sagarna @Maxppp
Fulham 0-1 Bournemouth

Bournemouth peut rêver en cette fin de saison. À trois journées de la fin, les Cherries sont sixièmes de Premier League grâce à leur victoire arrachée à Fulham (1-0) et restent à trois points d’Aston Villa et à quatre de Liverpool. Les Rouge et Noir peuvent créer la surprise en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Mais même en cas de qualification historique, l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola, a confirmé qu’il ne reviendrait pas sur sa décision de quitter le club.

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«Nous entretenons d’excellentes relations avec les joueurs et le club. Le processus a été très clair et transparent. Tout le monde sait ce qui se passera la saison prochaine. Nous nous battons pour obtenir cette récompense. Il faut accumuler beaucoup de points pour accéder à l’Europe. Je ne suis pas pressé de prendre une décision. Je suis totalement concentré sur ces deux derniers matchs. C’est primordial pour moi de terminer ces trois belles années en beauté. On verra après», a-t-il lâché après la victoire au micro de la BBC.

Pub. le - MAJ le
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