Fabinho ouvre la porte à un retour au Real Madrid

Fabinho n’a pas fermé la porte à un retour au Real Madrid. Sans club depuis son départ d’Al-Ittihad après la fin de son contrat, le milieu de terrain brésilien a évoqué avec enthousiasme la possibilité de retrouver le club qui l’avait accueilli à ses débuts en Europe. « Le Real Madrid ! Qui ne voudrait pas jouer au Real Madrid ? C’est la plus grande équipe du monde. J’ai le temps d’y réfléchir et d’en discuter avec mon agent », a déclaré l’ancien joueur de Liverpool au micro d’El Chiringuito rapporté par AS. Une déclaration qui intervient alors que le club madrilène reste attentif au marché pour renforcer son entrejeu.

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Formé au Real Madrid, où il avait évolué avec la Castilla après son arrivée en prêt de Rio Ave en 2012, Fabinho garde un lien particulier avec le club espagnol. Après un court passage chez les Merengues, le Brésilien s’était révélé à Monaco avant de devenir l’un des meilleurs milieux défensifs du monde avec Liverpool, remportant notamment la Ligue des Champions en 2019. Parti en Arabie saoudite en 2023 contre 46 millions d’euros, il a quitté Al-Ittihad cet été après trois saisons et deux titres remportés. Malgré son envie affichée, un retour au Real Madrid ne serait toutefois pas actuellement étudié par la direction madrilène, davantage concentrée sur la réduction de son effectif avant d’envisager de nouvelles arrivées.