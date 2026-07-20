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Middlesbrough va empocher un pactole grâce à Morgan Rogers

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Morgan Rogers avec Aston Villa @Maxppp

Il va devenir le quatrième joueur le plus cher de l’histoire du football. Après deux grosses saisons avec Aston Villa et une Coupe du Monde intéressante en sortie de banc ou dans le onze avec l’Angleterre, Morgan Rogers s’apprête à traverser une nouvelle étape de choix dans sa carrière. Courtisé par Arsenal, le milieu offensif de 23 ans va finalement rejoindre Chelsea contre un chèque de 138 millions d’euros.

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Une somme astronomique qui a enflammé le monde du football à quelques heures de la petite finale de Coupe du Monde entre l’Angleterre et la France. Un montant qui va également permettre à Middlesbrough d’empocher une sacrée part du camembert. Pourquoi ? Parce qu’il s’agit du club qui l’avait vendu à Villa en 2024. Intelligemment, Boro avait mis une clause de revente qui va leur permettre d’empocher 17 millions d’euros. Habile.

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