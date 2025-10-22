Ligue des Champions : les Marseillais incendient l’arbitre après la défaite au Sporting

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de confirmer sa très belle forme du moment en Ligue des Champions face au Sporting. Après sa large victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-0), les Marseillais espéraient prendre trois points face à une équipe sur le papier largement à leur portée. Et tout avait pourtant bien commencé avec l’ouverture du score de l’ailier Igor Paixao. Le Brésilien venait récompenser la très bonne entame de son équipe. Mais le match a complètement basculé juste avant la pause après l’expulsion d’Emerson pour simulation.

Le latéral gauche italien, déjà averti d’un jaune quelques minutes auparavant pour une main collée au corps, a été rattrapé par le VAR. Le penalty sifflé par l’arbitre du match s’est finalement transformé en carton jaune pour simulation et donc en carton rouge. Un fait de jeu qui a complètement changé le scénario du match, car au retour des vestiaires, après avoir subi pendant de longues minutes, l’OM a concédé un premier but de Catamo. Et en fin de rencontre, le coup de massue : la frappe d’Alisson Santos, contrée de la main par Pavard, a fini par lober Rulli (1-2). Une défaite cruelle qui a provoqué la colère des Marseillais après la rencontre.

Aubameyang fustige l’arbitre

Au micro de Canal+, Pierre-Emerick Aubameyang s’en est pris aux décisions arbitrales. « C’est sûr que c’est compliqué quand on rend la tâche difficile. Les arbitres n’ont pas du tout été au niveau ce soir. En première mi-temps, le Sporting n’a pas créé de problème, au contraire, on était plutôt bien, mais le premier jaune d’Emerson, c’est scandaleux : il ne peut rien faire avec sa main. En seconde période, on a joué plus bas en infériorité numérique, ils ont poussé et ils ont marqué. L’arbitre ? Nous, on n’a pas le droit de lui parler, car il n’y a que les capitaines qui peuvent parler. C’est scandaleux d’avoir un arbitre comme ça en Ligue des Champions, mais bref… Ça nous pénalise, car on fait un bon match. Je suis très énervé ce soir, mais bon, on pense au championnat et on avance. Je ne pense pas qu’on soit à notre place avec 3 points, mais c’est comme ça. On avait bien démarré ce match », a-t-il lancé dans un premier temps.

Dans la foulée, c’est le buteur marseillais Igor Paixao qui a aussi dénoncé la décision de Rade Obrenovic. « C’est difficile, on savait que ce serait difficile à Lisbonne. Je ne veux pas parler d’arbitrage, mais il s’est manqué sur le premier carton d’Emerson, ce n’était pas jaune, car il n’y avait pas d’intention. Mais c’est passé. Comme je l’ai dit, ce n’était pas mérité, ça tape sa main, il ne pouvait pas l’enlever. Il ne faut pas parler que de l’arbitre, mais il faut qu’il réalise ce qu’il a fait aujourd’hui. » Un constat forcément à chaud après une défaite qui laisse l’OM à la 18e place du classement de Ligue des Champions avec 3 points. Il faudra rebondir face à l’Atalanta lors de la prochaine journée pour ne pas perdre trop de temps dans la course à la qualification.