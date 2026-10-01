Le Real Madrid a autorisé Kylian Mbappé à se rendre à Paris

Ce matin, Kylain Mbappé faisait à nouveau parler de lui dans les médias espagnols. La raison ? L’international français est censé soigner son hypertension au genou, mais sa nouvelle escapade parisienne en compagnie de sa petite amie Ester Exposito a fait couleur beaucoup d’encre. En clair, certains médias reprochent à l’attaquant du Real Madrid d’avoir encore choisi de se rendre à Paris au lieu de rester à Valdebebas pour se soigner.

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé et Ester Exposito ont passé leur soirée dans la boîte de nuit parisienne Boum Boum. 👩🏼‍❤️‍👨🏽🎉🍾



🎥 Amar Taoualit pic.twitter.com/IAsHPXKji7 — Foot Mercato (@footmercato) October 1, 2026

Cet après-midi, AS a mis un terme à la polémique. Le quotidien assure que Mbappé a reçu l’aval de José Mourinho, du staff technique et médical pour son voyage dans la capitale française. Les médecins madrilènes estiment que la blessure du numéro 10 merengue « ne nécessite qu’un repos actif et qu’il n’y aurait aucun avantage à ce qu’il se trouve à Valdebebas. » Affaire classée.