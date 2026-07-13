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L’Olympique Lyonnais fonce sur un international sud-coréen !

Actif sur le mercato, l’Olympique Lyonnais continue de travailler pour se préparer au mieux pour la saison prochaine. Les Gones ont accéléré pour le milieu sud-coréen Jun-ho Bae (22 ans).

Par Santi Aouna - Aurélien Macedo
2 min.
Jun-ho Bae (Stoke City) @Maxppp

L’été s’annonce chaud dans la capitale des Gaules. Quatrième de Ligue 1 l’an passé, l’Olympique Lyonnais se retrouve engagé au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Une échéance imminente pour la bande de Paulo Fonseca qui en profite pour boucler au plus vite son mercato. Si pour le moment seul Afonso Moreira a été vendu pour 29,5 millions d’euros, on enregistre déjà 5 renforts pour 21,8 millions d’euros.

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Mads Bidstrup (RB Salzbourg), Julien Duranville (Borussia Dortmund), Noham Kamara (Paris Saint-Germain), Mohamed Ouédraogo (SCR Altach) et Kaïl Boudache (OGC Nice) sont déjà arrivés. Et les Lyonnais ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, un joueur de plus pourrait arriver dans l’entrejeu où l’avenir de Tanner Tessmann et Orel Mangala s’écrit en pointillés.

Il n’a plus qu’un an de contrat

Selon nos informations, l’Olympique Lyonnais est sur la piste menant à Jun-ho Bae (22 ans). Le milieu de terrain offensif sud-coréen évoluant depuis trois ans du côté du Championship avec Stoke City dont il est un cadre avec 134 apparitions (8 buts et 14 offrandes). Précieux avec les Potters, il a même eu l’occasion de débuter en sélection depuis juin 2024 avec 13 capes pour 2 buts.

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Lors de la Coupe du Monde 2026, il a fait partie des 26 Sud-Coréens sélectionnés même s’il n’a pas disputé la moindre minute. Polyvalent, il peut également jouer sur l’aile gauche. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il arrive à un an de la fin de son bail et l’Olympique Lyonnais a flairé la bonne affaire. Le joueur serait d’ailleurs tenté par l’idée d’évoluer du côté de l’Olympique Lyonnais.

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