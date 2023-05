Un jeune français agresse un joueur allemand, en état de mort cérébrale

Une nouvelle qui fait froid dans le dos. Selon des informations de l’AFP, un jeune joueur de 16 ans d’une équipe française a été arrêté par la police allemande après avoir violemment frappé un adversaire allemand. Ce fait a eu lieu lors d’un tournoi ce dimanche à Francfort. Le match opposait une équipe française à une équipe allemande. Selon le procureur, le joueur allemand serait en état de mort cérébrale.

La suite après cette publicité

« Un joueur de 16 ans d’une équipe de foot française aurait frappé à la tête et à la gorge un jeune Berlinois de 15 ans », a indiqué la police allemande dans son communiqué. La victime des coups « s’est effondrée sur le sol et a dû être envoyée en réanimation. Les services de secours ont immédiatement conduit le jeune homme dans l’hôpital le plus proche, où ont été constatées des blessures au cerveau qui pourraient être mortelles. Le jeune homme de 16 ans a été interpellé, et le jour suivant présenté à un juge qui a ordonné sa détention provisoire ».

À lire

National 1 : Nancy, un monument du football français en péril !