Betis : Manuel Pellegrini veut garder Nabil Fekir

Il y a quelques jours, le Real Betis Balompié a dévoilé l'identité de son nouvelle entraîneur. Il s'agit de Manuel Pellegrini, libre depuis son départ de West Ham. Ce lundi, l'ancien coach du Real Madrid a été présenté aux médias. L'occasion d'en dire plus sur ses ambitions avec les Andalous. Il a notamment évoqué le cas de Nabil Fekir, arrivé la saison passée en provenance de l'OL et courtisé par plusieurs clubs dont Arsenal et Newcastle.

«Nabil Fekir a pratiquement montré sa qualité à chaque match cette saison. La performance des joueurs est étroitement liée à celle de l'équipe. Je suis très heureux qu'il appartienne au Betis. Je suis sûr que ses performances continueront de s'améliorer car il a toutes les qualités pour le faire». Des mots qui feront certainement plaisir au champion du monde 2018.