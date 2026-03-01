OM-OL : la bronca des supporters marseillais à la mi-temps

L’Olympique de Marseille n’a pas été épargné par son public. L’OM reçoit en ce moment même l’Olympique Lyonnais au Stade Vélodrome pour un Olympico sous tension pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après une semaine agitée en interne, les Phocéens espéraient se rassurer devant leurs supporters. Mais les Lyonnais ont rapidement fait taire l’enceinte marseillaise : profitant d’un ballon perdu sur le côté droit, Corentin Tolisso s’est présenté face au but et a trompé Gerónimo Rulli d’une frappe du gauche (3e).

Un coup de froid qui n’a pas été du goût du public olympien. Malgré sa domination, l’OM a quitté la pelouse sous une bronca nourrie du Vélodrome au moment du coup de sifflet de la mi-temps (0-1). Les supporters marseillais ont clairement exprimé leur frustration après une première période compliquée face à des Lyonnais plus tranchants.