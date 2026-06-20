CdM 2026, Canada : Ismaël Koné opéré avec succès après sa grave blessure

Lors de la large victoire du Canada face au Qatar (6-0) pour son deuxième match de la Coupe du Monde 2026, la rencontre a été marquée par un énorme coup dur pour Ismaël Koné. Le milieu de 24 ans s’est gravement blessé à la jambe gauche à la 51e minute, quittant ses coéquipiers sur civière dans une scène impressionnante. Les premières images laissaient craindre une fracture sérieuse, rapidement confirmée par le staff médical après la sortie du joueur.

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Ce vendredi, la Fédération canadienne a donné des nouvelles rassurantes sur le plan médical. Selon Canada Soccer, Ismaël Koné a été opéré avec succès d’une fracture du membre inférieur gauche. Si l’intervention s’est bien déroulée, le joueur est en revanche officiellement forfait pour la suite de la compétition. Sur les réseaux sociaux, le milieu a tenu à réagir avec un message de résilience, assurant soutenir ses coéquipiers malgré son absence et transformant déjà son rôle en véritable soutien depuis le banc.