OL : Ernest Nuamah savoure son but contre Auxerre

L’Olympique Lyonnais a parfaitement réagi en dominant l’AJ Auxerre, ce vendredi soir lors de la 3e journée de Ligue 1 (3-1). Buteur pour inscrire la troisième réalisation lyonnaise, Ernest Nuamah, qui a vécu un calvaire la saison dernière en raison d’une longue blessure, a insisté sur l’importance de ce succès après la contre-performance de la semaine précédente.

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«C’est une victoire très importante. Après la semaine dernière, on avait à cœur de se rattraper. C’est important et il faut continuer comme ça. Je pense que sur ce match, on s’est créé beaucoup d’occasions. Lors du match précédent, on n’avait pas réussi à être dangereux. C’est ça qui a fait la différence. Je veux aider l’équipe. Je sais que j’ai des qualités et je veux donner le meilleur de ce que je peux donner à cette équipe», a déclaré Nuamah sur Ligue 1+, alors que l’OL est provisoirement en tête du Championnat.