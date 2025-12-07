FC Barcelone : Ferran Torres choque tout le monde

C’était Ferran Torres ou David Villa hier soir ? Telle est la question que se sont posés beaucoup de supporters du FC Barcelone samedi, lors de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse du Betis (5-3). L’ancien joueur de Valence a effectivement inscrit un joli triplé, dans un registre de véritable matador. D’abord, en expédiant un très bon centre de Koundé au fond des filets, bien placé pour reprendre au premier poteau (11e). Le but de l’égalisation pour un Barça qui avait été surpris d’entrée par un but d’Antony pour les Andalous.

Deux minutes plus tard seulement, sur un centre de Roony Bardghji cette fois, le numéro 7 du FC Barcelone signait un joli ciseau acrobatique pour mettre les siens devant. Et, alors que le Suédois avait signé le troisième but, Torres bouclait son triplé avec une frappe de l’extérieur de la surface, légèrement déviée par un défenseur mais qui terminait bien dans les cages de Valles. Sans trop de surprise, c’est lui qui fait la une des médias un peu partout en Espagne. « Mentalité de requin », peut-on lire dans Mundo Deportivo, en référence à son surnom.

Meilleur que Lewandowski pour le jeu du Barça ?

Il faut dire que Ferran Torres a été très critiqué depuis son arrivée au FC Barcelone. Mais à base de travail, bien aidé par un Hansi Flick qui a toujours su le mettre en confiance, il est performant dans ce rôle de doublure de Lewandowski qui, on le rappelle, n’est pas son poste naturel. Avec 11 buts en 15 journées de Liga, il a déjà battu son record de buts en championnat, qui datait de la saison dernière, terminée avec 10 réalisations. Il a même un meilleur ratio de buts par minutes que le meilleur buteur du championnat Kylian Mbappé. Rien que ça. Des progrès évidents à la finition, lui qui était souvent raillé pour ses occasions manquées, et un style de jeu qui convient parfaitement à l’équipe mais aussi à ses partenaires.

Robert Lewandowski est bien évidemment un meilleur buteur et est dix fois plus létal dans la surface. Mais dans la facilité de l’Espagnol à prendre la profondeur et à combiner avec ses coéquipiers font que certains observateurs estiment, qu’en fonction de l’adversaire, Flick serait bien inspiré de lui donner un rôle de titulaire. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur allemand peut se féliciter d’avoir un joker offensif de ce niveau.