Liga
Le Havre : Arouna Sangante file au Séville FC
1 min.
@Maxppp
Après cinq ans passés au Havre, le défenseur sénégalais Arouna Sangante (24 ans) quitte la Normandie et la Ligue 1. Libre de tout contrat, le joueur s’est engagé en faveur du Séville FC. Il y a paraphé un contrat de cinq ans.
La suite après cette publicité
🖊️ Arouna Sangante, refuerzo para la zaga sevillista.#WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 16, 2026
«Le Séville FC renforce son axe défensif avec l’arrivée d’Arouna Sangante. Le Sénégalais, âgé de 24 ans et né à Mbao, rejoint le club sévillan en provenance du Havre (France), signant en tant que joueur libre jusqu’au 30 juin 2031», annonce le club andalou.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
« Nous sommes l’équipe la plus maltraitée de toute la Coupe du Monde », l’Iran est écoeurée par la FIFA et les États-Unis
Explorer