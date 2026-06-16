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Le Havre : Arouna Sangante file au Séville FC

Par Matthieu Margueritte
1 min.
sanganté @Maxppp

Après cinq ans passés au Havre, le défenseur sénégalais Arouna Sangante (24 ans) quitte la Normandie et la Ligue 1. Libre de tout contrat, le joueur s’est engagé en faveur du Séville FC. Il y a paraphé un contrat de cinq ans.

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«Le Séville FC renforce son axe défensif avec l’arrivée d’Arouna Sangante. Le Sénégalais, âgé de 24 ans et né à Mbao, rejoint le club sévillan en provenance du Havre (France), signant en tant que joueur libre jusqu’au 30 juin 2031», annonce le club andalou.

Pub. le - MAJ le
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