Bordeaux : Gérard Lopez fait toujours confiance à Vladimir Petkovic

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le président et propriétaire des Girondins de Bordeaux Gérard Lopez n'a pas hésité à mettre la pression sur ses joueurs et son staff, actuellement barragistes de Ligue 1 avec seulement 13 points pris en 16 matches : «je ne pense pas qu’ils ont fait le maximum parce que l’équipe n’a pas fait le maximum, le coach non plus et moi non plus. Sinon, on ne serait pas 18es. Aujourd’hui, je ne protège personne et je ne critique personne. Les joueurs d’expérience doivent faire plus mais il faut aussi que les jeunes commettent moins d’erreurs. On est tous en-dessous de ce qu’on est capables de donner»

Mais malgré la situation sportive compliquée, l'ancien dirigeant du LOSC a tenu à renouveler sa confiance à l'entraîneur suisse, considérant qu'il est toujours l'homme de la situation : «On s’est vus longuement (vendredi, ndlr), il est toujours aussi motivé. (...) Vous gardez un entraîneur parce que vous confiance en la personne, parce que vous avez un projet et que vous pensez qu’il correspond à ce projet-là. Moi, je ne pense même pas, j’en suis certain», a-t-il déclaré au quotidien sportif français.

