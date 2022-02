PSG : le petit coup de gueule de Marquinhos

La double-confrontation face au Real Madrid est-elle le moment le plus important de la saison du côté de Paris ? C'est en tout cas ce qu'a demandé un journaliste à Marquinhos, présent en conférence de presse, cherchant ainsi à savoir si la saison commençait vraiment demain pour l'équipe de Mauricio Pochettino. Une question pas vraiment du goût du Brésilien.

« Tout ce qu'on a fait avant, on le jette à la poubelle ? Non, a alors répondu agacé le Brésilien. On a fait beaucoup de voyages. On a fait des bons et des mauvais matchs. Il ne faut pas négliger tout ce qu'on a fait avant », a lancé le capitaine du club. Plutôt clair.