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Real Madrid : dénouement imminent pour Yan Diomandé

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Le feuilleton Yan Diomandé semble toucher à sa fin. Selon Marca, qui a passé les dernières 24 heures aux côtés de l’attaquant ivoirien, tout indique que le joueur va bien rejoindre le Real Madrid. Les premières rumeurs avaient émergé vendredi dernier avec une offre madrilène refusée, mais celle-ci a servi de point de départ à des négociations qui se sont considérablement accélérées. Désormais, le PSG est hors course et la Maison Blanche apparaît comme l’unique destination du joueur.

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Toujours selon le quotidien espagnol, plusieurs indices laissent penser que le transfert est désormais imminent. Diomandé aurait quitté sa maison de location pour s’installer provisoirement dans un hôtel du centre-ville, tandis que son entourage a été aperçu en train d’emballer toutes ses affaires en vue d’un départ. En privé, ses proches considèrent déjà son transfert au Real Madrid comme acquis et n’hésitent pas à afficher leur enthousiasme, estimant que l’international ivoirien « peut dominer le championnat espagnol ».

Pub. le - MAJ le
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