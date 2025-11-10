OL : Corentin Tolisso tacle fort l’arbitrage

Hier soir, l’OL pensait avoir fait le plus dur en égalisant deux fois contre le PSG. Mais en fin de rencontre, les pensionnaires du Groupama Stadium se sont inclinés sur le score de 3 à 2. Une défaite rageante pour Corentin Tolisso, qui a taclé l’arbitrage. Le milieu de terrain en a remis une couche dans la nuit sur son compte Instagram.

«On n’est pas les seuls à le payer cher. C’est la même chose chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. Il serait peut-être temps de faire quelque chose ! Il n’y a pas que les joueurs qui doivent être au niveau !» La Direction de l’Arbitrage de la FFF, qui évalue les arbitres chaque week-end, va encore avoir du boulot.