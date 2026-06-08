Les supporters du MC Alger ont célébré leur titre à Paris

Après les célébrations incroyables en Algérie, les supporters du MC Alger ont célébré en nombre leur dixième titre de champion d’Algérie dans les rues de Paris ce dimanche. La nuit parisienne a été rythmée par des craquages massifs de fumigènes et des tirs de feux d’artifice, témoignant d’une immense ferveur pour ce sacre historique.

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🔴 FLASH - #Paris : Que s’est-il passé la nuit dernière ?



👉 Des supporters du club de football du MC Alger ont célébré leur dixième titre de champion d’Algérie, en tirant des fumigènes dans le ciel de la capitale. Aucun dégât majeur n’est à signaler. (Tiktok) #Ultra pic.twitter.com/FCyx4bZgkN — FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) June 8, 2026

Malgré l’ampleur du rassemblement et l’utilisation importante d’engins pyrotechniques, les festivités se sont déroulées dans le calme, comme le rapportent plusieurs sources concordantes. Aucun dégât majeur ni incident grave n’ont été signalés par les autorités au cours de cette nuit de liesse.