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Ligue 1

Les supporters du MC Alger ont célébré leur titre à Paris

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
La tour Eiffel @Maxppp

Après les célébrations incroyables en Algérie, les supporters du MC Alger ont célébré en nombre leur dixième titre de champion d’Algérie dans les rues de Paris ce dimanche. La nuit parisienne a été rythmée par des craquages massifs de fumigènes et des tirs de feux d’artifice, témoignant d’une immense ferveur pour ce sacre historique.

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Malgré l’ampleur du rassemblement et l’utilisation importante d’engins pyrotechniques, les festivités se sont déroulées dans le calme, comme le rapportent plusieurs sources concordantes. Aucun dégât majeur ni incident grave n’ont été signalés par les autorités au cours de cette nuit de liesse.

Pub. le - MAJ le
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