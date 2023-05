Premier League : Liverpool arrache le nul contre Aston Villa, Manchester United proche de la C1

Après la victoire renversante de Brentford contre Tottenham (3-1), la 37e journée de Premier League se poursuivait ce samedi et livrait son verdict dans la course à la Ligue des Champions. Cinquième de Premier League et situé à un point de Manchester United - avec un match de plus - Liverpool recevait Aston Villa (8e) avec la volonté de mettre la pression ou doubler les Red Devils. Dans le même temps, les Villans pouvaient grimper à la sixième place et faire un bon pas vers une qualification européenne. Animée, cette rencontre basculait sur un penalty obtenu par Ollie Watkins face à Ibrahima Konaté, mais l’attaquant croisait trop son tir sur la droite (22e). Ce n’était que partie remise puisque juste après Jacob Ramsey bien trouvé par Douglas Luiz déposait la sphère au fond des filets (1-0, 27e).

Mené, Liverpool courait après le score sans parvenir à renverser la tendance. Suite à un centre de Trent Alexander-Arnold pour Luis Diaz qui amenait un cafouillage, Cody Gakpo pensait relancer les Reds (55e), mais son but était refusé. Continuant de pousser jusqu’au bout, Liverpool se procurait de nouvelles occasions et arrachait finalement l’égalisation sur un centre de Mohamed Salah pour Roberto Firmino, buteur pour son dernier match à Anfield pour les Reds (1-1, 90e). Néanmoins cela ne suffit pas et Liverpool concède le nul. La Ligue des Champions s’éloigne pour les Reds qui iront néanmoins à minima en Ligue Europa. Aston Villa est septième et double Tottenham.

Opposé à Bournemouth (14e) dans le même temps, Manchester United (4e) se devait de faire un résultat face aux Cherries et ce match s’est vite dessiné. Suite à un bon ballon de Scott McTominay dans la surface, Casemiro était à l’affût pour reprendre d’un ciseau la sphère et tromper le gardien (1-0, 9e). Une réalisation précoce suivie d’une longue gestion de la rencontre par les Red Devils. Concédant peu d’occasions et s’imposant 1-0, Manchester United conforte sa quatrième place et revient à auteur de Newcastle (3e). La qualification en Ligue des Champions se rapproche. Sauvé, Wolverhampton (13e) recevait une équipe d’Everton menacée et première non-relégable. Les Wolves ont longtemps mené grâce à un but de Hwang Hee-Chan (34e) en fin de première période.

Mais alors qu’on pensait ce succès comme acquis, Everton a su faire preuve de caractère pour aller chercher un point précieux à la toute fin du temps additionnel (90e +10). Les deux équipes se quittent sur le score de 1-1. Maintenus et n’ayant plus rien à jouer, Fulham et Crystal Palace s’offraient un derby londonien pour le plaisir des supporters de Craven Cottage. Les Eagles frappaient les premiers via Odsonne Edouard (34e), mais avant la pause sur penalty, Aleksandr Mitrovic égalisait (45e +5 sp) puis le Serbe voyait double peu après l’heure de jeu (61e). Finalement, Crystal Palace est allé arracher le match nul 2-2 grâce à l’égalisation de Joel Ward (84e).

Les matches de l’après-midi