L’OL a enregistré une perte record de 201 M€ sous John Textor !

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a publié son dernier compte de résultat sur la saison 2024-25, soit le dernier sous l’ère John Textor. Et les chiffres ont de quoi faire peur, puisqu’ils montrent un résultat net déficitaire de 201,2 millions d’euros sur la saison 2024-25, contre –25,7 millions l’année précédente. Soit 176 millions de plus que la saison précédente. Du jamais-vu dans l’histoire récente de l’OL. Dans le détail, les chiffres ont de quoi donner le vertige.

Le chiffre d’affaires hors cession de joueurs s’effondre de 264,1 M€ à 162,6 M€, soit une baisse de près de 38 %. La masse salariale est, à elle seule, plus élevée que l’ensemble des recettes du club avant transfert. En effet, le compte de résultat fait part de frais de personnel passant de 161,9 M€ à 177,7 M€, la masse salariale représente désormais 109 % du chiffre d’affaires (162,6 M€ de CA sur l’exercice 2024-25). Mais ce n’est pas tout, puisque malgré 71,2 M€ de plus-values sur ventes de joueurs, un niveau comparable à l’exercice précédent, cela ne compense plus les pertes d’exploitation.

Un endettement global proche des 600 M€

Les comptes détaillent également une forte dépendance au paiement échelonné : les dettes liées aux achats de joueurs augmentent de 105 M€ à 145 M€, ce qui signifie que, sous John Textor, le club achetait de plus en plus à crédit. De plus, l’élément le plus brutal reste la chute des capitaux propres. L’OL affiche désormais un patrimoine net négatif, alors que la trésorerie a été divisée par deux et chute de 129,4 M€ à 61,6 M€. Le tout pour un endettement global très élevé, à près de 600 M€.

Un bilan catastrophique qui a obligé l’OL a complètement changer la donne cet été. Après quelques ajustements et le départ très attendu de John Textor, les Lyonnais ont pu sauver leur peau le 9 juillet face à la Commission d’appel de la DNCG et ont réussi à se ressaisir malgré un lifting total, une masse salariale qui a diminué de 50 % et la perte de plusieurs éléments forts de l’effectif. Comme nous vous le révélions, le club va de mieux en mieux économiquement et reste serein avant de retrouver la DNCG en décembre. En plus de retrouver la forme sportivement, avec une première place au classement général en Europa League.