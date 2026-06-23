CdM 2026, Angleterre : Thomas Tuchel pas fan des pauses fraîcheurs

Avant d’affronter le Ghana, Thomas Tuchel a été interrogé sur les conditions climatiques particulières qui accompagnent cette Coupe du Monde 2026. En raison des fortes chaleurs observées sur plusieurs sites de compétition, des pauses fraîcheur sont régulièrement instaurées au cours des rencontres afin de permettre aux joueurs de s’hydrater et de récupérer. Une mesure devenue presque systématique dans certains matches, au point de modifier, selon le sélectionneur anglais, le rythme et la gestion tactique des rencontres. C’est dans ce contexte qu’il a livré son analyse de ces interruptions en conférence de presse.

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«Je pense qu’elles changent la dynamique d’un match, bien plus que ce que j’escomptais. J’avais connu des pauses pour que les joueurs s’hydratent par le passé, mais elles étaient plus courtes et elles étaient mises en place uniquement lors de certains matches, quand il faisait très chaud. Aujourd’hui ces pauses fraîcheur coupent les matches en quatre quart-temps. En tant que coach, j’apprécie de pouvoir potentiellement influencer le cours du match lors de ces pauses, mais je pense que, tout bien considéré, je préfère quand les mi-temps sont jouées d’une seule traite», a-t-il déclaré en conférence de presse avant d’affronter le Ghana.