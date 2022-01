L'interêt de Newcastle pour Thomas Müller se confirme

Présent dans l'équipe première du Bayern Munich depuis 2008, Thomas Müller arrivera en fin de contrat en juin 2023 en Bavière. Alors que le club a offert une prolongation de contrat à Kingsley Coman, et que celle de Robert Lewandowski pourrait ne plus tarder, l'Allemand attend toujours un signe de sa direction. Le joueur, qui a déjà délivré 18 passes décisives cette saison, n'a que 32 ans et continuera donc de jouer plusieurs saisons après 2023.

Le média allemand Kickerannonce ce jeudi que le champion du monde 2014 n'aurait pas de mal à trouver un point de chute et précise que les nouveaux riches de Newcastle seraient intéressés par le recrutement du double vainqueur de la Ligue des Champions. Cependant, une dernière prolongation dans son club de toujours ne serait pas surprenante, malgré la règle du Bayern de ne pas offrir plus d'un an aux joueurs de plus de 30 ans.