Coupe du Monde 2026 : le nouveau chant raciste des Argentins sur la France

Alors que l’équipe de France est déjà qualifiée pour les quarts de finale, où elle affrontera le Maroc ce jeudi, et que l’Argentine a dû batailler pour se sortir d’un huitième de finale accroché face au Cap-Vert (3-2 après prolongation), l’Albiceleste prépare désormais son quart contre l’Égypte. Mais en marge de cette Coupe du Monde, une séquence venue des supporters argentins fait fortement réagir et ravive de mauvais souvenirs.

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🇦🇷🇫🇷🚨 "QUE VENGAN LOS FRANCESES CON EL DOCUMENTO, QUE JUEGUEN PARA ANGOLA SI LE DAN LOS HUEVOS": El nuevo temazo de la hinchada argentina, boludeando a los africanos que juegan para Francia. pic.twitter.com/edsQi8KLCk — Derechazo (@derechazoar) July 5, 2026

En effet, plusieurs supporters argentins ont entonné un chant à caractère raciste visant les joueurs de l’équipe de France. Les paroles évoquaient notamment : « qu’ils viennent avec leurs papiers, qu’ils aillent jouer pour l’Angola s’ils en ont le courage », une référence visant directement les origines de plusieurs internationaux français. Une séquence qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et qui pourrait encore tendre un peu plus les relations entre supporters argentins et français, alors que les deux sélections pourraient se retrouver en finale.