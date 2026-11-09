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UEFA Nations League

Espagne : Lamine Yamal va manquer le prochain match

Par Aurélien Macedo
Lamine Yamal @Maxppp
Tchéquie Espagne

Victorieux de l’Atlético de Madrid (2-1) ce dimanche avec le FC Barcelone, Lamine Yamal a été convoqué pour la trêve internationale avec l’Espagne. Déjà qualifiée en quart de finale de la Ligue des Nations, la Roja défiera la Tchéquie ce jeudi et l’Angleterre ce dimanche. La première rencontre se fera sans Lamine Yamal.

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Gêné au genou, l’ailier droit sera pourtant de retour avec l’Espagne pour la deuxième échéance contre l’Angleterre et rejoindra le camp d’entraînement un peu plus tard. Même chose pour Mikel Oyarzabal qui est victime d’une grippe.

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