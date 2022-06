Le FC Barcelone veut encore imposer une baisse drastique des salaires

La suite après cette publicité

Si Joan Laporta s’agace à chaque fois que Javier Tebas vient émettre publiquement des doutes sur la capacité du FC Barcelone à recruter telle ou telle star, ce n’est pas pour rien. Ferme sur les règles financières imposées dans son championnat, le président de la Liga sait très bien que les Blaugranas sont aujourd’hui incapables de s’offrir les meilleurs joueurs du marché.

La preuve, des éléments libres de tout contrat tels que Franck Kessié et Andreas Christensen ne peuvent toujours pas être officiellement annoncés. Quant à la piste Robert Lewandowski ou la folle rumeur Romelu Lukaku, là encore rien n’a avancé. De quoi placer Laporta dans une situation très inconfortable, d’autant que le patron des Culés avait roulé des mécaniques quelques semaines auparavant en affirmant que son club était dans la course pour signer Erling Haaland.

Les joueurs du Barça encore sollicités

Aujourd’hui, la réalité est bien différente. Le club catalan fait tout son possible pour renflouer ses caisses. Ça passe par un désir de vendre Frenkie de Jong pour espérer encaisser 85 M€ ou encore l’option de céder une partie de ses droits TV à hauteur de 540 M€ et la cession partielle de Barça Licensing & Marchandising, qui est estimé à 300 millions d'euros. Au total, le Barça vise 840 M€ dans ses caisses, mais encore faut-il que ses socios donnent leur accord lors de l’assemblée générale prévue le 16 juin prochain.

Mais ce n’est pas tout ! AS et Mundo Deportivo confirment en choeur que Laporta va une nouvelle fois demander à ses stars de baisser leur salaire ! Concrètement, le dirigeant veut que tous les joueurs de l’effectif, sauf les recrues hivernales et ceux qui ont récemment prolongé, baissent leurs émoluments de 50% ! Pour rappel, le Barça avait déjà obtenu une baisse des salaires en temps de covid.