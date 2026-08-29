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Côme obtient le prêt d’un joueur de l’AC Milan

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Samuele Ricci avec l'Italie @Maxppp

C’est un transfert assez important en Italie qui vient d’avoir lieu ce samedi. Auteur de 34 matches la saison dernière avec l’AC Milan, Samuele Ricci vient de poser ses valises du côté de Côme. Le club qualifié en Ligue des Champions met donc la main sur le milieu de 25 ans, qui arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat :

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«Le Como 1907 a le plaisir d’annoncer la signature du milieu de terrain international italien Samuele Ricci, en provenance de l’A.C. Milan, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison 2026/27, assorti d’une option d’achat.» Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’AC Milan, l’international italien (11 sélections) est valorisé à 22 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

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