Côme obtient le prêt d’un joueur de l’AC Milan

C’est un transfert assez important en Italie qui vient d’avoir lieu ce samedi. Auteur de 34 matches la saison dernière avec l’AC Milan, Samuele Ricci vient de poser ses valises du côté de Côme. Le club qualifié en Ligue des Champions met donc la main sur le milieu de 25 ans, qui arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat :

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Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian international midfielder Samuele Ricci from @acmilan on loan until the end of the 2026/27 season, with an option to make the move permanent.



Official statement ➡️ https://t.co/tZcsDKtTyp pic.twitter.com/71jVYZCKZN — Como1907 (@Como_1907) August 29, 2026

«Le Como 1907 a le plaisir d’annoncer la signature du milieu de terrain international italien Samuele Ricci, en provenance de l’A.C. Milan, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison 2026/27, assorti d’une option d’achat.» Sous contrat jusqu’en 2029 avec l’AC Milan, l’international italien (11 sélections) est valorisé à 22 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.