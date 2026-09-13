Ligue 1 : le PSG s’offre son premier succès de la saison à Brest

Dans une ambiance chargée d’émotion à Francis-Le Blé, marquée par l’hommage rendu à Eric Roy décédé pendant l’été, le Stade Brestois accueillait le Paris Saint-Germain pour la fermeture de la 4e journée de Ligue 1. Forts de leur démonstration européenne au milieu de la semaine face au Slovan Bratislava (6-1), les Parisiens se présentaient en Bretagne avec une ligne d’attaque renouvelée, où Ferran Torres débutait en pointe aux côtés d’Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia.

La suite après cette publicité

Les hommes de Luis Enrique n’ont pas tardé à concrétiser leur belle entame. Dès la 5e minute, après un jeu en triangle amorcé par Joao Neves et prolongé d’une talonnade par Dembélé, Torres a ajusté Selvik d’une frappe à ras de terre des 20 mètres (0-1, 5e). Le PSG a ensuite insisté pour faire le break, mais le portier brestois s’est interposé devant Dembélé puis Kvaratskhelia (9e), avant de sortir une claquette décisive sur une frappe enroulée du Géorgien (23e). Brest a tenté de réagir avant la pause par Mboup, dont la tentative déviée a contraint Safonov à un bel arrêt réflexe (37e), quelques minutes avant la sortie sur blessure d’Achraf Hakimi (39e).

Safonov a écœuré Brest en seconde période

Au retour des vestiaires, la rencontre s’est emballée et le SB29 est clairement monté en température. Brest s’est procuré une balle d’égalisation sur une relance manquée de Nuno Mendes, mais le tir de Doumbia est venu percuter le poteau de Safonov (50e). Dans la foulée, un contre-son-camp de Locko a été annulé par l’arbitre pour une faute présente de Zaïre-Emery (52e), avant que Safonov n’effectue une manchette spectaculaire sur une tête rageuse de Doumbia (57e). Le dernier rempart breton Selvik s’est de son côté illustré en privant Neves du second but parisien sur un coup de tête (69e) puis sur une reprise en tacle au second poteau (71e).

La suite après cette publicité

Lors du dernier quart d’heure, Paris a montré légérement plus de choses avec les entrées de Désiré Doué et Maghnes Akliouche. Finalement, c’est encore Safonov qui a écoeuré un remuant Pathé Mboup (88e). Au terme d’un second acte rythmé par les offensives de Bretons farouches, le score n’a plus évolué. En sauvant la victoire à travers plusieurs parades, Matvey Safonov a été déterminant après des dernières semaines mouvementées pour lui. Cette victoire permet aux Franciliens de lancer leur saison avec une première victoire sans vraiment rassurer. De son côté, il s’agit de la première défaite de Brest cette saison. Les Bretons ont néanmoins été à la hauteur de l’hommage à Eric Roy.