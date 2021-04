CdM 2022 : vers un système automatisé pour juger les hors-jeux ?

De plus en plus critiqué saison après saison, la règle du hors-jeu pourrait bientôt être revue et jugée sous une autre forme. En effet, Arsène Wenger, aujourd’hui dirigeant à la FIFA, a déclaré que cette dernière travaillait actuellement sur un système automatisé qui se chargerait de juger le hors-jeu à la place des arbitres de touches et de la VAR, comme l'explique Sky Sports.

Ce système pourrait être testé durant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Avec ce système, le but est de faciliter le travail des arbitres et réduire le temps que la VAR utilise pour juger qu'un joueur est hors-jeu. «Je pense que le hors-jeu automatisé sera prêt pour 2022. Automatisé signifie qu'il va directement du signal au juge de ligne et que ce dernier a sur sa montre une lumière rouge qui lui indique s'il est hors-jeu ou non», a expliqué l’ancien entraîneur français d’Arsenal.