Arsenal : deux pistes étudiées en cas de départ d'Alexandre Lacazette

La fin de l'histoire entre Arsenal et Alexandre Lacazette (30 ans) semble proche. L'ancien joueur de l'OL, recruté 53 M€ en 2017, sera libre de s'engager où bon lui semble le 1er janvier prochain s'il ne prolonge pas son contrat expirant en juin 2022 avec les Gunners. Forcément, Mikel Arteta et Edu préparent le terrain si l'attaquant international français (16 capes, 3 buts) était amené à quitter le nord de Londres prochainement.

La suite après cette publicité

Selon les informations du Sun, les pensionnaires de l'Emirates Stadium auraient coché le nom de Dominic Calvert-Lewin (24 ans, Everton) et d'Ollie Watkins (25 ans, Aston Villa) pour remplacer Alexandre Lacazette à Arsenal. Les deux buteurs anglais, dont le contrat court jusqu'en 2025 avec leur club respectif, possèdent une valeur marchande élevée et ont la cote en Angleterre. L'ancien Lyonnais a quasiment disparu des radars avec les Gunners. Il n'a disputé que 4 matchs (2 en Premier League) cette saison (2 buts, 1 passe décisive) pour seulement 162 minutes passées sur le terrain au total.