Menu Rechercher
Commenter 12
Premier League

Le triste record égalé par Chelsea après la défaite à Everton

Par Tom Courel
1 min.
Liam Rosenior @Maxppp
Everton 3-0 Chelsea

La tempête continue de noyer les espoirs de podium à Londres. En déplacement sur la pelouse d’Everton ce samedi, Chelsea n’a rien pu faire, s’inclinant lourdement à l’extérieur (3-0). Une nouvelle défaite pour les Blues, après les humiliations face au PSG en Ligue des Champions, qui n’arrange pas les affaires de Liam Rosenior. En effet, ses hommes pointent à la 6e place du classement en Premier League, et n’y arrivent plus face à leurs concurrents.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, ce revers laisse des traces, et fait ressurgir un terrible record. Pour la première fois depuis 1993, Chelsea a effectué quatre défaites consécutives. Si les espoirs de voir la Ligue des Champions la saison prochaine semblent de plus en plus réduits, les Londoniens vont devoir se réveiller pour essayer de réaliser de bons résultats, contre Manchester City (2e), puis face à Manchester United (3e), ses deux prochains adversaires après la trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Liam Rosenior

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Liam Rosenior Liam Rosenior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier