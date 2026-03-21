Le triste record égalé par Chelsea après la défaite à Everton

La tempête continue de noyer les espoirs de podium à Londres. En déplacement sur la pelouse d’Everton ce samedi, Chelsea n’a rien pu faire, s’inclinant lourdement à l’extérieur (3-0). Une nouvelle défaite pour les Blues, après les humiliations face au PSG en Ligue des Champions, qui n’arrange pas les affaires de Liam Rosenior. En effet, ses hommes pointent à la 6e place du classement en Premier League, et n’y arrivent plus face à leurs concurrents.

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Par ailleurs, ce revers laisse des traces, et fait ressurgir un terrible record. Pour la première fois depuis 1993, Chelsea a effectué quatre défaites consécutives. Si les espoirs de voir la Ligue des Champions la saison prochaine semblent de plus en plus réduits, les Londoniens vont devoir se réveiller pour essayer de réaliser de bons résultats, contre Manchester City (2e), puis face à Manchester United (3e), ses deux prochains adversaires après la trêve internationale.