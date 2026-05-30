Rennes et Nice se penchent sur Iyadh Riahi

À seulement 20 ans, Iyadh Riahi est en train de se faire un nom de l’autre côté de la Méditerranée. Actuel pensionnaire du Stade Tunisien en première division locale, ce latéral droit d’1m80, qui a disputé 20 matches de championnat tunisien cette saison, s’affirme comme l’un des plus grands espoirs de son pays à ce poste. Très vif sur ses appuis, doté d’une belle pointe de vitesse pour dévorer les espaces et d’un bon sens du placement, l’international U23 tunisien présente une marge de progression intéressante.

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Selon nos informations, les qualités du natif de Tunis plaisent d’ailleurs énormément dans l’Hexagone, où deux formations de Ligue 1 surveillent sa situation avec une grande attention : l’OGC Nice et le Stade Rennais. Le club breton, réputé pour son flair sur le marché des jeunes talents, a même prévu de passer à l’action très prochainement pour observer le joueur dans un contexte international. Fraîchement sélectionné avec la Tunisie pour disputer le prestigieux Tournoi de Toulon (Tournoi Maurice Revello), le jeune défenseur sait qu’il va jouer une carte importante pour son avenir. Des émissaires rennais ont en effet prévu de faire le déplacement dans le Sud de la France pour le superviser durant la compétition qui débute ce dimanche. Une occasion en or pour Iyadh Riahi de briller face au grand public et de, peut-être, valider son ticket pour la Ligue 1 cet été.