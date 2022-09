Ajax - Rangers : les compositions sont là

Rencontre de la première journée de Ligue des Champions dans le groupe A, la confrontation entre l'Ajax Amsterdam et les Glasgow Rangers s'annonce plaisante entre deux équipes à l'histoire riche. A domicile, les Godenzonen s'articulent dans un 4-3-3 pointe haute avec Remko Pasveer dans les cages derrière Devyne Rensch, Jurriën Timber, Calvin Bassey et Daley Blind. Kenneth Taylor et Edson Álvarez forment le double pivot avec Steven Berghuis un cran plus haut. Steven Bergwijn et Dusan Tadić accompagnent Mohammed Kudus en attaque.

De son côté, le club écossais mise sur un 4-2-3-1 avec Jonathan McLaughlin comme dernier rempart. Devant lui, James Tavernier, Connor Goldson, James Sands et Borna Barišić forment la défense. On retrouve Scott Wright et John Lundstram dans l'entrejeu. Seul en pointe, Antonio Čolak est soutenu par Malik Tillman, Glen Kamara et Ryan Kent.

Les compositions

Ajax Amsterdam : Pasveer - Rensch, Timber, Bassey, Blind - Álvarez, Taylor - Berghuis - Tadić, Kudus, Bergwijn

Glasgow Rangers : McLaughlin - Tavernier, Goldson, Sands, Barišić - Wright, Lundstram - Tillman, Kamara, Kent - Čolak

