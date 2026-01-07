PSG - OM : la majorité des billets vendue

Alors que les groupes de supporters de l’OM ont décidé de boycotter la rencontre opposant le PSG à l’OM dans le cadre du Trophée des champions et que le PSG a, de son côté, annulé l’offre commerciale all inclusive pour ses fans, les organisateurs pourraient malgré tout se féliciter de ce choc délocalisé.

La suite après cette publicité

Qui va gagner le Trophée des Champions ? Le PSG L'OM Partage ta réponse Génération de l'image en cours

En effet, si de nombreuses voix se lèvent ces dernières heures pour critiquer le choix d’organiser cette rencontre au Koweït, la majorité des billets auraient d’ores et déjà été vendue selon des sources proches de la LFP et de la Fédération koweïtienne de football. RMC Sport précise, toutefois, qu’il resterait environ 5000 places en vente pour assister à ce match, qui se tiendra, ce jeudi soir, au stade Jaber Al-Ahmad International.