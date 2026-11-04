Liga
Rafael Nadal réagit à son arrivée au Real Madrid
1 min.
@Maxppp
Retraité du tennis depuis 2024, Rafael Nadal (40 ans) a réalisé l’un de ses rêves de supporter du Real Madrid : intégrer le conseil d’administration de la Casa Blanca. Nommée par le président Florentino Pérez, l’idole de Roland-Garros n’a pas manqué de réagir à son intronisation.
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Rafa Nadal @RafaelNadal – 13:01
Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del @realmadrid.Voir sur X
He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.
🤍🤍🤍
He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda.
🤍🤍🤍
« Je tiens à remercier le président Florentino Pérez et le conseil d’administration de m’avoir proposé de rejoindre le conseil d’administration du Real Madrid. J’ai accepté cette proposition avec beaucoup d’enthousiasme, l’envie d’apprendre et de m’investir autant que possible », a posté l’ancien tennisman sur ses réseaux sociaux.
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