Le LOSC l’a mauvaise contre l’arbitrage après son nul face au PSG

« Sans déconner, c’est un scandale ! » Olivier Létang n’a pas mâché ses mots au moment de quitter les couloirs du stade Pierre-Mauroy. Furieux contre l’arbitrage au terme du match nul concédé par le LOSC face au PSG (2-2), le président lillois a également refusé de s’exprimer au micro de Ligue 1+ après la rencontre. Il faut dire que les Dogues avaient longtemps pensé tenir un succès de prestige ce vendredi soir, avant de voir Paris revenir dans les toutes dernières secondes.

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Car Lille avait quasiment tout fait comme il fallait. Les hommes de Davide Ancelotti menaient encore 2-0 à quelques secondes de la fin, après avoir livré une prestation particulièrement aboutie face au champion de France, sans réellement se montrer inquiété. Mais le PSG a d’abord réduit l’écart par Vitinha (1-2, 90e+1), avant que Marquinhos ne surgisse à la 90e+6 minute pour arracher l’égalisation d’un coup de casque ravageur. Une fin de rencontre cruelle pour les Nordistes, mais surtout largement contestée en raison de la gestion du temps additionnel.

Un temps additionnel trop long ?

L’arbitre avait initialement annoncé trois minutes supplémentaires, mais le coup de sifflet final s’est finalement fait attendre bien plus longtemps. Sous une énorme bronca au stade Pierre-Mauroy, les supporters lillois réclamaient la fin de la rencontre tandis que le banc du LOSC s’agaçait également, attendant désespérément le coup de sifflet final. Et alors que le temps additionnel annoncé était largement dépassé, Paris a obtenu une dernière occasion et Marquinhos en a profité pour placer sa tête et faire exploser le banc parisien. Après la rencontre, en zone mixte, Nabil Bentaleb et Romain Perraud ont, eux aussi, fait part de leur frustration concernant cette fin de match.

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«On était à la fin d’un match avec beaucoup d’intensité et de concentration. Après pour moi, je pense que le match aurait du se finir un peu plus tôt. Mais l’arbitre a décidé de mettre du rab donc on aurait du rester focus jusqu’à la fin», a lancé l’international algérien. Une frustration partagée par Perraud donc. «Il y a beaucoup de déception et de frustration. On avait l’impression d’avoir le match en main mais ils sont revenus. C’est dur à avaler ce soir franchement. L’arbitrage ? Apparemment, il y avait une minute et quinze secondes de trop… Je ne sais pas, ce n’est pas à moi de parler de ça, mais c’est sûr qu’on a un goût amer. ». Peu avant, Benjamin André avait aussi semblé frustré par cette décision. « Ils viennent nous faire leur blabla avant la saison. Mais encore une fois, je peux comprendre qu’ils veulent rajouter quelques secondes. Mais les 15 secondes de trop font basculer le match. Dans l’ensemble, on a été présents, on a bien défendu. Mais ce qui nous tue, c’est cette dernière minute ». Et si Davide Ancelotti a esquivé le sujet en conférence de presse, ce nul risque de faire encore couler beaucoup d’encre.