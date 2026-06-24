OM : le ras le bol de Frank McCourt !

Passé récemment devant la DNCG, l’Olympique de Marseille continue de travailler sur son dossier financier dans un contexte de vigilance accrue. Comme chaque année ou presque, la question des garanties apportées par Frank McCourt occupe une place centrale dans les discussions avec le gendarme financier du football français. Mais selon les informations de RMC Sport, la situation commence à sérieusement agacer l’actionnaire américain. Depuis son arrivée à la tête du club, McCourt a régulièrement remis la main à la poche pour soutenir les finances marseillaises.

La suite après cette publicité

Toujours selon RMC Sport, Frank McCourt s’interroge de plus en plus sur la gestion menée ces dernières saisons et aurait notamment dans son viseur le travail de Pablo Longoria. Absent lors du récent passage devant la DNCG, l’homme d’affaires américain reste néanmoins considéré comme un propriétaire sérieux, fiable et rigoureux par l’instance. Mais en interne, son exaspération grandit. McCourt serait également particulièrement remonté contre la gestion du dossier des droits TV par la LFP.