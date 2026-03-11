LdC : le groupe du Real Madrid face à Man City

Le Real Madrid se prépare à défier Manchester City ce mercredi soir à Santiago Bernabeu en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Comme redouté, Kylian Mbappé est bien absent du groupe madrilène, avec le mince espoir de le retrouver la semaine prochaine pour le match retour.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid déplore d’autres absences, comme celle de Rodrygo, récemment opéré, mais aussi de Militao et Bellingham. Il faudra réaliser une grande prestation collective pour poursuivre l’aventure européenne.