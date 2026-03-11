Menu Rechercher
LdC : le groupe du Real Madrid face à Man City

Par Aurélien Léger-Moëc
Le Real Madrid @Maxppp
Real Madrid Man City
Le Real Madrid se prépare à défier Manchester City ce mercredi soir à Santiago Bernabeu en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Comme redouté, Kylian Mbappé est bien absent du groupe madrilène, avec le mince espoir de le retrouver la semaine prochaine pour le match retour.

Real Madrid C.F.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @ManCityES
Voir sur X

Le Real Madrid déplore d’autres absences, comme celle de Rodrygo, récemment opéré, mais aussi de Militao et Bellingham. Il faudra réaliser une grande prestation collective pour poursuivre l’aventure européenne.

Ligue des Champions
Real Madrid

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Real Madrid Logo Real Madrid CF
