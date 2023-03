Lorient : Armand Laurienté se réjouit de la saison des Merlus

Ancien joueur du FC Lorient (68 matches, 10 buts), Armand Laurienté fait aujourd’hui le bonheur du club italien de Sassuolo, actuellement 14ème de Serie A. Pour sa première saison en Italie, l’attaquant de 24 ans affiche quatre buts et trois passes en championnat et a répondu à toutes nos questions dans un entretien exclusif. Il est notamment revenu sur la belle épopée que vivent les Merlus cette saison en Ligue 1, tout en encensant la gestion parfaite du projet sportif par les dirigeants de l’équipe bretonne :

La suite après cette publicité

«J’ai commencé avec eux et je suis toujours en contact avec plein de joueurs de l’équipe via les réseaux. Cela me fait plaisir ce qu’il se passe pour eux. C’est vraiment mérité et j’ai pu voir ce que l’on faisait à l’entraînement quand j’y étais, le travail quotidien qui y est fait donc c’est mérité. Il y a tout un travail effectué pour faire en sorte que le club ne ressente pas les pertes de chaque individualité. Il y a eu Moffi et Ouattara mais l’équipe continue de tourner donc ça veut dire qu’il y a un vrai travail de fond. J’ai quand même vécu trois années là-bas donc ça me fait très plaisir», nous a alors affirmé l’attaquant des Neroverdi.

À lire

Ligue 1 : l’OL concède le nul contre Lorient