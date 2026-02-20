Ligue 2 : le Red Star chute à Annecy, Montpellier battu par Rodez, Nancy - Grenoble interrompu

Le Red Star laisse encore filer des points dans la course à la montée. Dans le cadre de la 24e journée de L2, les pensionnaires de Bauer se sont inclinés à Annecy ce vendredi (2-1). La réaction de Kevin Cabral n’a pas été suffisante après les buts de Rambaud et Larose plus tôt dans la partie. Le Red Star reste provisoirement 4e de L2, en attendant le match du Mans face à Guingamp lundi.

Dans les autres rencontres, Montpellier fut incapable de surfer sur sa victoire obtenue face au Mans le week-end dernier. Les Héraultais se sont inclinés à Rodez (1-0), invaincu depuis le début du mois de novembre en L2. Clermont est allé s’imposer sur la pelouse de Boulogne (0-2) grâce à un doublé de Diedhiou tandis que Dunkerque a été tenu en échec par la lanterne rouge Bastia, malgré un but de Bardelli (1-1). Enfin, la rencontre entre Nancy et Grenoble s’est terminée sur le score de 0-0, après avoir été interrompue à l’heure de jeu suite à des jets de projectiles des supporters grenoblois.