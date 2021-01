MU : Amad Diallo devrait débarquer cet hiver

La nouvelle était tombée le 5 octobre dernier. Via un communiqué, Manchester United officialisait le futur transfert du joueur de l'Atalanta Bergame Amad Diallo. L'ailier de 18 ans devait débarquer plus tard, en janvier ou cet été. Et alors que le principal concerné était plutôt parti pour débarquer lors du prochain mercato estival chez les Red Devils, Sky Italia apporte d'autres informations.

D'après le média italien, Amad Diallo devrait rejoindre sa nouvelle formation dans les prochains jours, et non à la fin de la saison. La formation entraînée par Gian Piero Gasperini souhaitait apparemment le conserver en prêt pour la deuxième partie de saison, mais ça ne devrait pas être le cas selon Sky Italia.