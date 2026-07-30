Aguerd, Medina, Balerdi : l’OM est attaqué pour sa défense

Mardi, Bruno Genesio a fait un large point face à la presse. L’occasion pour le technicien français d’évoquer le mercato très particulier de l’Olympique de Marseille. «En tant qu’entraîneur, il y a d’abord l’aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor, Amine et l’ensemble des joueurs de qualité qui composent cet effectif. Ensuite, il existe un volet financier qui ne relève pas de ma responsabilité. Il appartient au président et à Grégory Lorenzi ainsi qu’à la direction sportive de gérer les contraintes imposées par la DNCG. Je n’ai aucune prise là-dessus. En revanche, je pense qu’il est important de conserver une certaine stabilité, une ossature, une colonne vertébrale composée de joueurs qui connaissent le club, le contexte marseillais et la Ligue 1.»

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Il a ajouté : «cela représente une garantie importante. Maintenant, je suis arrivé en connaissant parfaitement la situation. Je sais que des mouvements peuvent intervenir. J’échange quotidiennement avec les joueurs afin qu’ils restent concentrés sur leur travail et ne se dispersent pas malgré les rumeurs du mercato.» Et justement, il y a de quoi dire sur plusieurs éléments du groupe chapeauté par l’ancien coach de l’OL, du Stade Rennais et du LOSC, notamment dans le secteur défensif. Commençons par Leonardo Balerdi. L’Argentin, qui est de retour de blessure et qui va jouer quelques minutes en amical ce soir face à Nîmes, est toujours sur le départ. Selon nos informations, le défenseur central a des touches sérieuses du côté de l’Italie. Il a plusieurs offres de clubs de Serie A, dont les noms n’ont pas encore filtré.

La défense de l’OM attaquée

Son compatriote Facundo Medina (27 ans) est aussi sur la rampe de départ. Comme expliqué par nos soins, l’international argentin, recruté sous forme d’un prêt il y a un an avant d’être acheté 18 M€ cet été, est l’une des deux priorités du Bayer Leverkusen en défense. Le club de Bundesliga, qui va trancher très rapidement le concernant, a récemment intensifié ses échanges avec Marseille. Ce qui est sûr, c’est que l’ancien joueur du Racing Club de Lens veut rejoindre l’écurie allemande cet été. Comme lui, Nayef Aguerd (30 ans) fait aussi partie des joueurs recrutés il y a seulement un an par les pensionnaires du Vélodrome. Mais le Marocain, sous contrat jusqu’en 2030, n’est pas encore certain de rester cette saison.

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Comme expliqué sur notre site, il est disponible à un prix avantageux de 15 M€ (payable en une fois) jusqu’au 31 juillet. Une clause qui a été fixée à sa signature à l’OM. Il reste donc encore quelques heures à un club pour s’offrir Aguerd pour 15 M€. Ensuite, il pourra être vendu pour plus d’argent. Ce qui est sûr, c’est que Lion de l’Atlas a toujours une belle cote sur le marché. Selon nos informations, le Stade Rennais, où il a évolué entre 2020 et 2022, est très intéressé à l’idée de le recruter. Mais ce dossier est très compliqué à l’heure où nous écrivons ces lignes. Nul doute que cela devrait encore bouger pour Aguerd comme Medina et Balerdi.