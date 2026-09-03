Ligue des Champions
Ferland Mendy pas inscrit sur la liste UEFA du Real Madrid
@Maxppp
Les clubs engagés en Ligue des Champions cette saison ont jusqu’à ce vendredi 00:00 pour communiquer à l’UEFA leur liste de joueurs inscrits. Au Real Madrid, toutes les recrues sont bien présentes : Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Yan Diomandé ou encore Carlos Espi.
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En revanche, Ferland Mendy n’apparaît pas sur la liste établie par José Mourinho. L’international tricolore avait été victime d’une rupture du tendon droit fémoral avec luxation osseuse au mois de mai. Une blessure qui devrait encore le tenir éloigné des terrains plusieurs semaines.
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