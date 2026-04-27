Pour son retour, Eliot Matazo se rompt encore les ligaments croisés

Eliot Matazo n’en finit pas de souffrir. L’ancien milieu de Monaco, aujourd’hui à Hull City, effectuait son grand retour à la compétition ce week-end contre Charlton, après une rupture des ligaments croisés contractée l’an dernier. Titulaire, il n’aura tenu que dix minutes avant de s’écrouler. Cette fois, c’est l’autre genou qui lâche. Ce lundi, le verdict est tombé et c’est une autre rupture des ligaments croisés pour le Belge.

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Sur Instagram, le joueur de 24 ans a réagi avec sobriété : «dur de trouver les mots, ce qui se passe dépasse ma compréhension… Je m’en remets à Dieu, Lui sait pourquoi. J’ai surmonté cette blessure une fois, je le ferai deux fois. Merci à tous pour vos messages et vos prières. À très bientôt, soyez bénis.» Une nouvelle traversée du désert en perspective pour Matazo, qui devra une fois de plus repartir de zéro.