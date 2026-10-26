Ballon d’Or : Unai Simon remporte le trophée Yachine

Cette année, ils étaient dix (Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan Garcia, Gregor Kobel, Emiliano Martinez, Edouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simon et Vozinha) à batailler pour succéder à Gianluigi Donnarumma et remporter le trophée Yachine, récompensant le meilleur gardien de l’année.
La suite après cette publicité
Sans surprise, les performances à la Coupe du Monde 2026 ont une nouvelle fois primé et c’est l’Espagnol Unai Simon qui a raflé la mise. Champion du monde avec la Roja, le portier de l’Athletic est sacré pour la première fois de sa carrière.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer