OM : Christian Gimenez se remémore les bons souvenirs

Il y a quinze ans, Christian Gimenez évoluait pour l'Olympique de Marseille. L'attaquant argentin n'aura marqué que deux buts en 33 matches sous la tunique du club olympien. Cela n'aura pas eu d'impact sur le ressenti qu'il a de ce passage dans le sud de la France. Dans une interview accordée à La Provence, l'homme âgé de 45 ans s'est remémoré les bons souvenirs de son aventure dans la Cité phocéenne. « Les moments avec les coéquipiers, qui étaient excellents, et ceux avec les supporters » sont ses meilleurs souvenirs.

Et si les fans sont exigeants, ils savent également mettre l'ambiance. L'atmosphère créée par ces derniers lors des matches ou des entraînements a particulièrement marqué Christian Gimenez. « Des supporters comme ici, je n'en ai vus qu'à Boca Juniors », a-t-il affirmé. Sur le terrain, l'Argentin se souvient aussi de deux jeunes de ses coéquipiers qui étaient très forts .... Franck Ribéry (22 ans) et Samir Nasri (19 ans), « presque au même niveau et tous les deux extraordinaires », sous oublier Fabien Barthez (34 ans), alors en fin de carrière, et qui avait une personnalité très forte.